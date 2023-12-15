Somali’yle Mahmud trafiği

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7. Yılında İstinaf Kanun Yolu Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç’un değerlendirmeleri özetle şöyle:



(Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun İstanbul’da karıştığı kaza nedeniyle bir motosikletli kuryenin hayatını kaybetmesi) Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vefat eden vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak geriye kalanlara sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Kazayla ilgili ilk rapor doğrultusunda tahliye kararı verildi, sonrasında ortaya çıkan görüntüler üzerine alınan ikinci raporda sürücünün kusurlu olduğu tespit edildi. Raporlar arasındaki çelişki nedeniyle dosya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SOMALİLİ SANIK TÜRKİYE’YE GELECEK

Bu süreç içerisinde biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik. O anlamda önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye’ye gelmesi ve bu konuda yargılama sürecine katılması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında bu şekilde hakkının hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz.

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SAYIN ÖZEL’E BIRAKMAYIZ

Sosyal medyada da bu konuda birtakım eleştiriler var. Özellikle ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel de bu konuda eleştirilerde bulunmuş. Biz vatandaşımızın savunmasını Özel’e bırakmayız. Biz sonuna kadar bunu takip edeceğiz. Ve bu anlamda da hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız.

SOMALİ ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM

Bu kapsamda Somali Adalet Bakanı’yla da ben bizzat görüştüm. Bu konuyu, özellikle Somali tarafında da onlar da iyi niyetle baktılar olaya. Ve inşallah yakın bir süre içerisinde yargılama süreci başlamış olacak. Tabii Adli Tıp’tan gelecek olan rapor çerçevesi içerisinde, yine takdir elbette ki yargımızındır.”

SOMALİ CUMHURBAŞKANI: OĞLUM KAÇMADI İŞİ VAR

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, oğlunun Türkiye’den kaçmadığını söyledi. Kazayla ilgili Associated Press haber ajansına konuşan Mahmud, oğlu hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye teslim olmasını tavsiye ettiğini ifade etti. Somali Cumhurbaşkanı, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul’da kaldığını belirterek, şöyle dedi: “Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve bu amaçla bir avukat tuttu. Tutuklama emri de yoktu. Bir işi var ve ülke dışına çıktı. Hâlâ ülkeyle bağlantısı var. Oğlum bir yetişkin ve karar ona ait ama ben geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum. Bu vesileyle nasıl ulaşacağımı bilmediğim aileye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz. Kayıpları için üzgünüz.”

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SOMALİ’YLE İADE ANLAŞMASI YOK

Gözler iki ülke arasındaki “hukuki prosedüre” çevrildi. Hükümet çevrelerine göre Türkiye ile Somali arasında “suçluların iadesi”ne yönelik bir anlaşma bulunmaması sorun oluşturuyor. Aynı kaynaklar, olayın “taksirli suç” kapsamına girmesinin de bir başka hukuki sorun oluşturduğuna dikkat çekerken, taksirli suçlarda uluslararası arama kararı çıkarılamadığına dikkat çektiler. Bu nedenle, Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un ancak kendisinin gelip teslim olması halinde yargılama yapılabileceği de savunuluyor. “Somali devletinin yargılama hakkından Türkiye lehine feragat etmesi ve Mahmud’un Türkiye’ye gelmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulunan kaynaklar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Somalili mevkidaşını telefonla arayıp görüşmesinin de bu ihtiyaçtan kaynaklandığı yorumunu yaptılar.

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9 DAKİKA İFADE VERİP GİTMİŞTİ

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud diplomatik plakalı otomobiliyle 30 Kasım perşembe günü saat 12.50 sıralarında motokurye Yunus Emre Göçer’e çarptı. Trafik polisleri kazada kendisini kusurlu bulmadığı için, ‘taksirle yaralama’ olayı nedeniyle Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi’ne götürüldü. Tutanaklara göre Muhammed Hasan Şeyh Mahmud saat 17.20’de avukatını aradı ve 10 dakika görüşme yaptı. Saat 17.30’da başlayan ifade alma işlemi saat 17.39’da bitti. Saat 18.01’de serbest bırakılma tutanağı düzenlendi.

Yunus Emre Göçer tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık günü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili görüntüler sosyal medyaya düşünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı acil olarak yeni bir bilirkişi raporu istedi. Rapora göre tüm kusur Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’daydı. Motosiklete frene bile basmadan çarpmıştı. Savcılık, raporun ardından hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak yakalama kararı çıkardı ancak 2 Aralık’ta yurtdışına çıkmış olduğu belirlendi.