Somalı madenciler, İncirlik Üssü’nden helikopterlerle deprem bölgesine gidiyor

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler, toplamda 10 kentte yıkıma yol açtı. Depremlerde birçok bina yıkılırken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yardım ekipleri deprem bölgelerine sevk edildi. Bununla birlikte Türkiye’nin birçok noktasından çeşitli ekipler ve toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de yardım çalışmalarına destek veriyor. Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı, uçak ve helikopterle gelen yardım ekipleri ve malzemelerinin toplandığı lojistik merkeze çevrildi. Gün içinde bölgeye yardım ekiplerini ve malzemelerini taşıyan onlarca helikopter ve uçak geliyor. Bu kapsamda Manisa Soma’dan gelen maden işçileri helikopterlerle deprem bölgelerine yardıma gidiyor.

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