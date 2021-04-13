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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 22:44 | Son Güncelleme:

Sokakta kadınların arkadan fotoğraflarını çekince darbedildi

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İzmit’te cep telefonunun kamerasıyla kadınların arkasından yanaşarak fotoğraflarını çeken K.A. (50), esnaflar tarafından darbedildi. Telefonundan çok sayıda kadın fotoğrafı çıktığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

Olay bugün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi’nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. İddiaya göre K.A., sokakta yürüyen 15 yaşındaki bir kız çocuğun arkadan fotoğrafını çekti. İsmi öğrenilemeyen kadının olaya müdahale etmesinin ardından esnaf K.A.’yı sokak üzerinde darbetti. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, K.A.’yı gözaltına alarak cep telefonuna el koydu. K.A.'nın cep telefonunda genç kadınların arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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