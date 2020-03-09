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Mert Gökhan KOÇ/ANKARA-DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sokaklar kadınların

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Sokaklar kadınların
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dün birçok kentte etkinlik düzenlenirken başkentte de Ankara Kadın Platformu yürüyüş yaptı.

Kolej Meydanı’nda toplanan kadınlar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Kızılay’da Sakarya Meydanı’na yürüdü. Kadınların yürüyüşü sırasında emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “İsyan, devrim, özgürlük” sloganları atan kadınlar, bando eşliğinde şarkılar söyleyip dans ederek 8 Mart’ı kutladı.

İstanbul’da da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy’de Beşiktaş iskelesi önünde toplandı. Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan yaklaşık 2 bin kadın, şarkılar söyleyip halay çekti. Kalabalık, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.

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