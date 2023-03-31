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Sokak röportajında muhalefeti tehdit eden şüpheli serbest

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#Batman#Sokak Röportajı#Tehdit
Sokak röportajında muhalefeti tehdit eden şüpheli serbest
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 14:16

Batman'da sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri nedeniyle gözaltına alınan İsmail Cevher Kasımoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Batman’da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında İsmail Cevher Kasımoğlu, muhalefet partileri kastederek, “Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim’e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan’a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız” ifadelerini kullandı. Kasımoğlu, 2 gün önce de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, öfkeyle bu sözleri kullandığını belirterek özür diledi.

Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında dün ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alındı.

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Sokak röportajında muhalefeti tehdit eden şüpheli serbest

ADLİ KONTROLLE SERBEST

İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen Kasımoğlu, röportajda kendisinden önce konuşan birinin devleti eleştirdiğini ve buna sinirlendiğini belirterek o sözleri kullandığını kaydetti. Kasımoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sokak röportajında muhalefeti tehdit eden şüpheli serbest

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#Batman#Sokak Röportajı#Tehdit

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