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DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 00:14,Son Güncelleme:/

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı 

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Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı 
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Adana'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtığı Abdülaziz Tanşu ve Ali Şen Aydinç, yaralandı. Saçmaların başına isabet ettiği Tanşu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 982 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Abdülaziz Tanşu ve Ali Şen Aydinç'e yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, pompalı av tüfeğiyle 4 el ateş etti. Tanşu başına, Aydinç ise bacağına isabet saçmalarla kanlar içerisinde kaldı. Şüpheli ya da şüpheliler olayın ardından ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Özel araçla yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan Tanşu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Aydinç ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Tanşu'nun durumunun ağır olduğu, Aydinç'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan bazı vatandaşların ise polislerin olay yerindeki çalışmasını sosyal mesafeye uygun olmayan şekilde izlediği görüldü. 

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

 

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

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