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Sokak ortasında, dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

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#Düzce#Yeliz Oltu#Ahmet Cömert
Sokak ortasında, dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 12:42

Düzce'de, Yeliz Oltu (35), para meselesi yüzünden tartıştığı dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert'i (40) tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 03.00 sıralarında, Aziz Yıldırım Bulvarı'nda meydana geldi. Yeliz Oltu ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Cömert arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yeliz Oltu, Ahmet Cömert'e, tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Cömert, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeliz Oltu, polis tarafından gözaltına alındı.

Sokak ortasında, dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

Ahmet Cömert'in resmi nikahla başka biriyle evli olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Sokak ortasında, dini nikahla birlikte yaşadığı erkeği öldürdü

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#Düzce#Yeliz Oltu#Ahmet Cömert

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