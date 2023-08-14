×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sokak köpekleri bu kez turistlere saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Sokak Köpeği#Turist#Nevşehir
Sokak köpekleri bu kez turistlere saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 17:10

Nevşehir'de sabah yürüyüşüne çıkan 2 İtalyan turist, köpeklerin saldırısında yaralandı.

Haberin Devamı

Kapadokya'ya tatile gelip, sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan İtalyan turist Enrico Radrizzani (58) ile Ciulia Fortuna (21), Uçhisar beldesi Güvercinlik Vadisi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin ısırdığı 2 turist, yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden turistler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Enrico Radrizzani, "Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik, tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpekten kaçmaya çalışan Ciulia düştü ve kulağından yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı" diye konuştu.

Gözden KaçmasınTrafik magandası iki genci hayattan kopardı Kaza anı kask kamerasına yansıdıTrafik magandası iki genci hayattan kopardı! Kaza anı kask kamerasına yansıdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sokak Köpeği#Turist#Nevşehir

BAKMADAN GEÇME!