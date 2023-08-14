×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Trafik magandası iki genci hayattan kopardı! Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet Kazası#Arnavutköy#Zikzak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 16:26

Arnavutköy’de grup halinde yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlerken, önünde seyir halinde olan Murat Vermez’in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Murat Vermez ile arkasında oturan arkadaşı Nazlı Yolcu hayatını kaybetti. Kaza kask kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, dün öğle saatlerinde Pirinççi köyü mevkiinde meydana geldi. Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler jandarmaya ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ise kazaya sebep olan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlerin kask kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan Berkant Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

Trafik magandası iki genci hayattan kopardı Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berkant Keskin’in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez’in kullandığı motosikletin yanına yanaştığı, yanından geçeceği sırada ise motosiklete çarptığı görülüyor.

Trafik magandası iki genci hayattan kopardı Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Trafik magandası iki genci hayattan kopardı Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Trafik magandası iki genci hayattan kopardı Kaza anı kask kamerasına yansıdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet Kazası#Arnavutköy#Zikzak

BAKMADAN GEÇME!