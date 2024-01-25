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Sokak köpeği anne ve çocuklarına saldırdı: 4 yaralı

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#Sokak Köpeği#Sivas#Köpek
Sokak köpeği anne ve çocuklarına saldırdı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 17:41

Sivas’ta misafirliğe giderken köpeğin saldırısına uğrayan Nesrin Bektaş ile çocukları Aysima (7) ve İkra Bektaş (3), yaralandı. Köpek, olaya müdahale eden İsa Demir’i de ısırırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi 23’üncü Sokak’ta meydana geldi. Aysima ile İkra Bektaş kardeşlere anneleriyle misafirliğe gittikleri sırada, yolda yürürken köpek saldırdı. Çocuklarını korumaya çalışan anne Nesrin Bektaş’a ve mahalleli İsa Demir’e de saldıran köpek, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi taksi ile gittikleri Numune Hastanesi’nde kuduz aşısı yaptırdı.

Sokak köpeği anne ve çocuklarına saldırdı: 4 yaralı

İhbar ile olay yerine giden belediye ekipleri ise bölgedeki bir apartmana giren köpeği yakalayıp, hayvan barınağına götürdü. Çipli olduğu belirlenen köpeğin sokağa terk edilip, edilmediği ile ilgili çalışma başlatıldı. Saldırıya uğrayanların, sahibinin bulunması durumunda şikayetçi olacakları belirtildi. Bu arada saldırı, çevredeki başka bir apartmanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Sokak köpeği anne ve çocuklarına saldırdı: 4 yaralı

‘ÇOCUKLARIN BAĞIRMALARINI DUYUNCA BALKONDAN ATLADIK’

Çocukları köpeğin saldırısından kurtaran İsa Demir, “Mutfakta çay içiyordum. Saldırıya uğrayanlar kız kardeşimin üst katında oturuyor. Kız kardeşim bağırınca birinci kattan aşağı atladık. Köpek çocuğu kolundan tutmuştu. Mecbur dayanamadım. Üzerimdeki kemeri çıkardım. Ondan sonra köpek bana saldırdı. Eniştem süpürgeyle karşılık verince beni bıraktı, yine çocuğa gitti. Ondan sonra apartmana gitti. Kimin köpeği olduğunu bilmiyoruz. Ama biz sahibinden şikayetçiyiz. Çocukların bağırmalarını duyunca vicdanım el vermedi” dedi.

Sokak köpeği anne ve çocuklarına saldırdı: 4 yaralı

‘YÜZÜME ZARAR VERDİ, ÇOK KORKTUM’

Çocukları kurtarmak için müdahale eden Kadir Coşkun ise “Yumruk salladım köpeğe bırakmadı. Sonra baktım elini ısırdı. İnanılmaz derecede saldırıyordu” diye konuştu.

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Sokak köpeği anne ve çocuklarına saldırdı: 4 yaralı

Köpeğin saldırısını gözyaşlarıyla anlatan Aysima Bektaş, “Biz misafirliğe gidiyorduk. Biz daha köpeği görmeden hemen bize koşup saldırdı. Yüzüme zarar verdi. Çok korktum" dedi.

Sokak köpeği anne ve çocuklarına saldırdı: 4 yaralı

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#Sokak Köpeği#Sivas#Köpek

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