Sokağa çıkma yasağında camiler, açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Yasak kapsamında pek çok ilde binlerce işletme kapalı tutulurken, bazı işletmeler ise saat aralığında açık tutulacak. Peki, sokağa çıkma yasağında camiler açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CAMİLER AÇIK MI?

Camiler, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin ibadetlerini tamamlayabilmeleri açısından açık tutulacak. Diğer taraftan yasak kapsamında olan kişilerin camilere doğru harekete geçmesi halinde ise cezai işlem uygulanabilecek.