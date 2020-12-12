Sokağa çıkma yasağında camiler açık mı?
Sokağa çıkma yasağında camiler açık mı sorusu son günlerde pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında camiler açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, sokağa çıkma yasağında camiler açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Sokağa çıkma yasağında camiler, açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Yasak kapsamında pek çok ilde binlerce işletme kapalı tutulurken, bazı işletmeler ise saat aralığında açık tutulacak. Peki, sokağa çıkma yasağında camiler açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CAMİLER AÇIK MI?
Camiler, sokağa çıkma yasağından muaf olan kişilerin ibadetlerini tamamlayabilmeleri açısından açık tutulacak. Diğer taraftan yasak kapsamında olan kişilerin camilere doğru harekete geçmesi halinde ise cezai işlem uygulanabilecek.
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