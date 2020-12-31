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Haber Giriş: 31.12.2020 - 21:00 | Son Güncelleme:

80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

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80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Dünya corona virüsü (koronavirüs) gölgesinde yeni yıla giriyor. Türkiye'de pandemiyle mücadelede getirilen tedbirler kapsamında ülke genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'da başladı. Yasak 4 Ocak Pazartesi günü sabah 05.00'da sona erecek.

Tüm dünya gibi Türkiye de 2021'e corona virüsü tedbirleriyle giriyor. 31 Aralık perşembe günü 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'e kadar kısıtlama sürecek.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; kısıtlama süresince marketler açık olacak fakat alkol satışı yapılmayacak. Tekel bayileri ise bu süreçte kapalı kalacak.

İŞTE AÇIK OLAN İŞLETMELER

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere gidebilecek.

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek. Fırınlar da kısıtlamada açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.

EN YAKIN CAMİDE CUMA NAMAZI KILINABİLECEK

Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

ÇİÇEKÇİLER EVLERE SERVİS YAPABİLECEK

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak 1-3 Ocak tarihlerinde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

 

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