MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi
GeriGündem Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:12,Son Güncelleme:

Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sokağa çıkamayan kadın kömür istedi, 'Vefa' ekibi getirdi
Abone Olgoogle-news

VAN’ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan Rükiye Laçinkaya'nın (65) kömür isteği, Vefa Destek Grubu'nca karşılandı.

Erciş'e bağlı Salihiye Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Rükiye Laçinkaya, telefonla ulaştığı Vefa Destek Grubu'ndan yakacak kömür istedi. Laçinkaya'nın bu isteği, 5 torba kömür alınıp, evine bırakılarak, yerine getirildi. Hava soğuk olduğu için kömürle ısınmaya devam ettiğini belirten Laçinkaya, "Havalar soğuk, maddi durumum da yeterli olmayınca ben de telefon açıp kömür yardımında bulunmalarını istedim. Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla bu isteğim hemen yerine getirildi. Kaymakama ve ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle