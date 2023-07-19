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Soğukkanlı caninin pişmanlık oyunu

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#Otopsi#İstanbul#Bahçelievler
Soğukkanlı caninin pişmanlık oyunu
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 07:00

Birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova’yı taşla öldürüp yakalanmamak için vücudunu canice parçalara ayıran Rıza Beler, cinayetin detaylarını mahkeme salonunda anlattı. Polisteki ifadesinde pişman olmadığını söyleyen Beler, bu kez “Pişmanım” dedi.

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İstanbul Bahçelievler’de Rıza Beler (61), birlikte yaşadığı Umida Tulyaganova’yla (39) 23 Mart günü evdeyken çektiği kredi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rıza Beler kız arkadaşını kafasına taşla vurarak öldürdü. Beler, yakalanmamak için Tulyaganova’nın vücudunu parçalara ayırmıştı. Kız kardeşinin ihbarıyla yakalanan Rıza Beler hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kadını öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SAVUNMA GENE AYNI

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan Rıza Beler, cinayeti tüm detaylarıyla aşama aşama anlattı. Polisteki ifadesinin aksine bu kez pişman olduğunu söyledi. Rıza Beler nasıl tanıştıklarını ve cinayeti neden işlediğini soran mahkeme heyetine şöyle yanıt verdi: “İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nde işçiydim. 2011 yılında emekli oldum. Umıda ile 3 yıl önce AVM’de tanıştım. İç çamaşırı mağazasında çalışıyordu. Sevgili olduk. Özbekistan’daki arsasına 300 bin TL vererek ev yaptırdım. Birlikte orada yaşayacaktık. Son 20 günde bana karşı tavırları değişmeye başladı. Bana evden git diyordu. Olayın olduğu gün Umida’yı yatakta bir erkekle yakaladım. O adama ‘Çık git’ dedim. Adam gittikten sonra Umida’yla tartıştık. Bana ‘Sen erkek misin, ben başkasından gebeyim’ dedi. Aramızda tartışma çıktı. Cinnet geçirdim. Sonra başına taşla vurarak öldürdüm.”

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Mahkeme, otopsi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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#Otopsi#İstanbul#Bahçelievler