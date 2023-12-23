Soğuk hava hem kalbi hem ciğeri yoruyor

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KIŞ aylarının gelmesiyle birlikte grip, COVID-19 gibi hastalıklar tekrar atağa geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre koronavirüs vakaları ortaya çıktığı 2020 yılından beri her yıl ocak ayında dünya genelinde pik yapıyor. Kış aylarıyla birlikte artan virüsler, alerjisi olan hastaları daha fazla zorluyor.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK

Medicana Ataköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, hava kirliliğine de dikkat çekerek, “Alerjisi olan hastalar daha fazla grip ya da COVID-19 olmuyor ancak bu virüsler alerji ataklarını tetikliyor. Geniz akıntısı daha fazla oluyor. Hastalık geçip gidiyor fakat aylar süren, geçmeyen öksürükler kalıyor. Bir diğer konu ise hava kirliliği. İstanbul’un en kirli yeri olan Göztepe mevkisi geçen yıla göre 2.5 kat daha kirli. Bu da alerjiyi, solunum yolu hastalıklarını arttırıyor. Şu an yaşanan problemlerin büyük bir bölümü hava kirliliği ile alakalı” dedi.

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EFOR SARF ETMEYİN

Havaların soğuması kalbi de olumsuz etkiliyor. Özellikle hava sıcaklıklarının 12 derecenin altına inmesinin kalple ilgili riskleri artırdığını belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal şu uyarılarda bulundu: “Soğuk hava kalp krizi ve inme riskini 2 kat arttırır. Özellikle 60 yaş üstü, alkol ve sigara kullananlarda bu risk daha belirgindir. 12 derecenin altında bu risk ortaya çıkar. Sıcaklardaki ani düşmeler bu riski tetikler. Soğuk hava kan damarlarını büzerek kol ve bacaklara giden kan akımını azaltır ancak kan basıncı yani tansiyon yükseleceği için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır ve yorulur, çarpıntı olur. Bu durum özellikle soğuk havada çalışan ve spor yapanlar için geçerlidir. Eğer öncesinde kalp rahatsızlığı varsa soğuk hava kalp krizini tetikleyebilir. Ayrıca soğuk havada kanda pıhtılaşmaya eğilim artar. Kanın pıhtılaşması kalp damarlarında kalp krizine ve felçlere neden olur. Kalp rahatsızlığınız varsa soğuk havada dışarı çıkmaktan ve özellikle yüksek efor sarf etmekten kaçının.”