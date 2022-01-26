Soğuk dondurdu, dayanışma ısıttı

Haberin Devamı

Avcılar'daki Ispartakule’de yaşayan 9 aylık hamile Ferhan Sağcan’ın doğum sancıları tutunca zorlu bir mücadele başladı. Hekim olan eşi Mustafa Sağcan, ambulanslar yolda kaldığı için meslektaşlarından yardım istedi. Sağlıkçılar ve vatandaşların seferber olmasıyla, 6 saatlik bir uğraşın sonunda anne adayı hastaneye yetiştirildi, sabah saatlerinde de Gülfem Bebek dünyaya gözlerini açtı. Arnavutköy’de de doğum sancıları başlayan 22 yaşındaki Mevüde Kızği’nin içinde olduğu ambulans kar nedeniyle yolda kaldı. İtfaiye ekipleri genç kadını doğuma 5 dakika kala hastaneye yetiştirdi. Mevüde Kızği, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Türk Kızılay, AFAD, İBB yetkilileri yolda kalan sürücülere sıcak içecek, çorba ve yemek ulaştırmak için seferber oldu. Evlerinde çay demleyen vatandaşlar da termoslarla mahsur kalanları ısıtmaya koştu.

Haberin Devamı

Türk Kızılay ekipleri, kara saplanan araçlara da omuz verdi.

KIŞLALAR DA CAMİLER DE KAPILARINI AÇTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy Kışla Komutanlığı’nda misafir edildiğini duyurdu.

Camiler de kapılarını sokakta kalan vatandaşlara açtı.