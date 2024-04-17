Şoförüm bana şantaj yaptı

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Zeyno Baran Bryza, bir dönem Türkiye’nin siyasi gündemine damga vuran dehşet senaryolarının tartışıldığı ABD Washington merkezli Hudson Enstitüsü’nde Avrasya Politikaları başkanıydı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush’a kadar dünya liderleriyle görüşen ve Amerikan Senatosu’nda sunumlar yapan uluslararası güvenlik uzmanı olan Bryza, aynı zamanda radikal İslamcı ideolojiler alanında uzmandı. Tüm kariyerini geride bırakan Zeyno Baran Bryza, en son ortağıyla birlikte İstanbul’da Karmik Şifa ve Gelişim Merkezi’ni açmıştı.

İddiaya göre, Bryza’ya 9 Mart 2024’de akşam saatlerinde yanında çalışan şoförü Mevlüt Y. tarafından bir mesaj geldi. Mesajda Bryza’nın özel hayatına ilişkin şoför Mevlüt Y. tarafından gizlice çekilen uygunsuz görüntüler içeren bir video yer alıyordu.

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300 BİN DOLAR İSTEDİ

Mevlüt Y., bu videonun silinmesi karşılığında Bryza’dan 300 bin dolar para isteyerek şantajda bulundu. Büyük panik yaşayan Bryza, Mevlüt Y.’nin mesajlarına cevap vermedi. Bu duruma daha da sinirlenen Mevlüt Y., Bryza’nın kızıyla yaşadığı Göktürk’te bulunan konutundaki müştemilata izinsiz şekilde girdi. Durumdan korkan Bryza, oturduğu sitenin güvenliğine ve avukat arkadaşına haber verdi. Ardından polis merkezine giderek Mevlüt Y.’den şikâyetçi oldu.

Zeyno Baran Bryza’nın avukatları, suç duyurusu dilekçesinde “Mevlüt Y.’nin amacının müvekkilden sadece para almak olmadığı, gece vakti yalnız olduğunu bildiği bir kadının evine giderek özellikle ona şantaj yaparak elinde tuttuğu bir malzemeyle görüşmek istemesi, müvekkilin cinsel dokunulmazlığına yönelik başka bir suç işleme şeklinde olduğunu da ortaya koymaktadır. Mevlüt Y. hakkında, ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.