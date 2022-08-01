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Şoförü öksürük krizi tuttu, minibüs bankaya girdi

#Servis#Öksürük#Kaza
Şoförü öksürük krizi tuttu, minibüs bankaya girdi

Kağıthane'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Kazada servis şoförü kısa süreli baygınlık geçirirken, minibüste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.

Şoförü öksürük krizi tuttu, minibüs bankaya girdi

ATM ŞUBENİN İÇİNE GİRDİ

Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Servis#Öksürük#Kaza

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