MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSobadan sızan gazdan dolayı yaşlı çift hayatını kaybetti
GeriGündem Sobadan sızan gazdan dolayı yaşlı çift hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali KADI - DHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 00:53 | Son Güncelleme:

Sobadan sızan gazdan dolayı yaşlı çift hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sobadan sızan gazdan dolayı yaşlı çift hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Niğde’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İdris Özcan (77) ile eşi Nefise Özcan (81), hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında meydana geldi. İdris ve Nefise Özcan çiftinden bir süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşlı çiftin evine giren ekipler, Özcan çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından çiftin cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yaşlı çiftin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle