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Gündem
Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı

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Sobadan sıçrayan kıvılcımlar evi yaktı
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BARTIN’ın Kurucaşile ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu, 2 katlı ahşap ev yandı.

Kurucaşile ilçesi Başköy köyünde yalnız yaşayan Fatma Özcan’a (70) ait evde, öğle saatlerinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu. Fatma Özcan hemen evden çıkarken, alevler tüm evi sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine köye gelen Kurucaşile Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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