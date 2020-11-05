Soba kurarken evini yaktı

Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Topal, soba kurmadan önce bacadaki kurumları yakarak temizlemek istediği sırada evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, Mustafa Topal ve eşi Hatice Topal dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Topal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.