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TEKİRDAĞ (İHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Soba kurarken evini yaktı

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Soba kurarken evini yaktı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın evinde soba kurmak için kurumları yaktığı sırada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Topal, soba kurmadan önce bacadaki kurumları yakarak temizlemek istediği sırada evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, Mustafa Topal ve eşi Hatice Topal dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hatice Topal, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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