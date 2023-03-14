SMA'lı Ensar'a 'umut olacak' bağış kumbarasındaki parayı çaldılar

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Siirt'te yaşayan Yel çiftinin 15 aylık çocukları Ensar'a 1 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, tedavisi için gerekli 1 milyon 823 bin dolar için valilik onaylı kampanya başlattı. Kentte bazı işletmelere de bağış kumbaraları konuldu. Bugüne kadar Ensar için gerekli olan paranın 495 bin doları toplandı.

Bahçelievler Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi'ndeki dönerciye konulan bağış kumbarasındaki, miktarı belli olmayan para ise 12 Mart'ta, saat 04.00'te, dükkana giren 1 şüpheli tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin, kasanın yanındaki kumbarayı açıp içindeki paraları aldığı görülüyor. Sabah, hırsızlığı fark eden işletmeci, polise ihbarda bulundu. Polis, güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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'ENSAR ARTIK BOYNUNU BİLE TUTAMIYOR'

Ensar'ın annesi Esra Yel, oğlunun durumunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bizler Ensar için o kadar uğraşırken, insanlardan bağış toplamaya çalışırken hırsızların kalkıp böyle bir şey yapması bizi çok üzüyor ve yıpratıyor. Toplanan paralar Ensar'a umut olacaktı, Ensar 15 aylık SMA hastası bir bebek. Ensar için 14 aydır valilik onaylı bir kampanyamız var. Maalesef 14 aydır devam etmesine rağmen çok yavaş ilerliyor. Bizler Ensar'ın sesini duyurmaya çalışıyoruz. Ensar'ı bir an önce ilacına ve sağlığına kavuşturmak istiyoruz. Ensar için kumbaralar dağıtıyoruz, zarflar dağıtıyoruz ama maalesef ki Ensar için hayırseverlerden toplanan paranın hırsızlar tarafından çalındığını öğrendik. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Bu yapılan vicdanlara sığmıyor. Bu konuda da yetkililerden destek bekliyorum. O toplanan paralar Ensar'a umut olacaktı. Bir anne olarak destek bekliyorum. Lütfen Ensar'ı görmezlikten gelmeyin. Ensar artık boynunu bile tutamıyor, çünkü dayanacak gücü kalmadı." (DHA)