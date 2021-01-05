SMA’lı çocuklar hepimizin evladı

NEONAZİ ÜSLUBU

“2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. ‘Türbanlı bir hakimin ben adaleti sağlayacağına inanmıyorum’ diyor. Sosyal medyadan demokrat arkadaşlar tepki gösterdiler. Birisinin dininden bahsederek AB’de, ‘şu dinden olan hakimin ben adaleti sağlayacağına inanmıyorum’ dese nasıl bir tavır ortaya koyulur? Çok üzücüdür. Genç kızlar geçmişte hayatlarının en önemli dönemlerini kaybetti. Neonazilerin konuşacağı üslupla konuşuyorlar.

RAKAM BAHSETMEK AYIP

SMA’lı çocuklar hepimizin gözbebeği, evladı. Türkiye’de 1500 kadar evladımızın her biri devletin tedavi masraflarını üstlendiği ve bilimsel olarak onaylanmış tedaviden yararlanan çocuklar. Kampanya şunun üzerinden açılıyor, Varlık Fonu’na devredilen para buraya devredilsin diye. O paranın yüzlerce katı bu çocuklar için harcanmıştır. Rakamdan bahsetmek bile ayıp. Feda olsun daha da harcanacaktır.

BU PROPAGANDADIR

Bir takım siyasi parti liderlerinin, neredeyse karşımızda olan herkesin, nerede imla yanlışları bile benzer şekilde böylesine sorumsuz yaklaşım içine girmesi doğru değil. Bir tane sahip çıkılmayan çocuk yoktur. Tabi ki tedavi tam olarak çocukların iyileşmesini sağlamıyor. Ama deniyor ki, bugün bir siyasi parti lideri diyor. ‘Orada öyle bir imkan varmış, bundan mahrum mu kalsınlar?’ Bu tedavi diye bahsedilen mekanizmanın bu çocukları tedavi edeceğine dair kanıt yok, bu bir propaganda. Bir millet kendi evlatlarını kobay olarak kullandırır mı? Biz bu bahsedilen rakamların emin olun binlerce katını harcıyoruz.

CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIK TALİMATI

Bilimsel kurullar onaylarsa çocuklar o tedaviyi de alacak. Bu milletin çocuklarıyla, o annelerin duygularıyla oynamak, siyasi muhalefet yapmak yakışmaz. Bundan sonra da tedavi onaylanırsa, Cumhurbaşkanımızın açık talimatıdır. O çocuklara da bu tedaviye erişme konusunda her türlü imkan sağlanacaktır.”

DARBE MİLLETİNE SİLAH ÇEKMEKTİR

* (İlker Başbuğ’un açıklaması) ‘Erken seçim olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı’ diyor. Sonra darbenin iyi bir şey olmadığını söylüyor. Fakat garip olan şu, CIA başkanına atıf yaparak erken seçim olsaydı darbe olmazdı, arkasından da CIA Başkanının da dediği gibi CHP iktidara gelecekti diye bir mantık çıkıyor. Zoraki demokratlık bir yere kadar. Kokteyl demokratlık olmuyor. Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü, bu kırmızı, bu yeşil gibi etiletleme yapıyorsanız burada demokratlık çıkmaz. Darbe milletine silah çekmektir, darbe emri alçaklıktır bitti.