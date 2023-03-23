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Slovakya, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 savaş uçağı gönderdi

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#Slovakya#Ukrayna#Savaş Uçağı
Slovakya, Ukraynaya 4 adet MiG-29 savaş uçağı gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 18:20

Slovakya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 savaş uçağı teslim edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Rusya'nın işgaline etkili bir şekilde karşı koymak için savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.

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Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaş uçağı talebine NATO üyesi Polonya'nın ardından Slovakya'dan da yanıt geldi. Slovakya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek 13 MiG-29 savaş uçağından 4'ünün teslim edildiği kaydedildi. Uçakların Ukraynalı pilotlar tarafından Ukrayna'ya sevk edildiğini duyuran Bakanlık, "İlk, 4 MiG-29 savaş uçakları güvenli şekilde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. İlerleyen haftalarda geri kalan uçaklar da Ukrayna'ya teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderilmesini onayladığını açıklamıştı. Başbakan Heger, "Verilen sözler tutulmalı. Zelenskiy savaş uçakları da dahil olmak üzere daha fazla silah istediğinde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. Başkalarının da aynı şeyi yapmasına sevindim. Askeri yardımlar, Ukrayna'nın kendisini ve tüm Avrupa'yı Rusya'ya karşı savunabilmesi için" demişti.

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BATILI ÜLKELERİN ÇOĞU KİEV’E SAVAŞ UÇAĞI SAĞLANMASINA SICAK BAKMIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Rusya'nın işgaline etkili bir şekilde karşı koymak için savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. İngiltere ve ABD ise Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi reddetmişti. Batılı ülkelerin çoğu, çatışmanın Ukrayna sınırlarını aşmasına yol açabileceği endişesiyle Kiev’e savaş uçağı gönderilmesi konusuna mesafeli yaklaşıyor.

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#Slovakya#Ukrayna#Savaş Uçağı

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