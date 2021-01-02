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Sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin açıklamasında şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
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