Sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

GARA BÖLGESİNDE DE 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan, MSB sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da "Pençe Kartal-2 Harekatı" bölgesinde 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

MSB'nin açıklamasında, "Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir." ifadelerine yer verilirken "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.