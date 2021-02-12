MSB’den son dakika açıklaması:  33 terörist etkisiz hale getirildi…

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe Kartal-2 Harekatı'nda, ilk belirlemelere göre barınak, sığınak, mühimmat depoları ile sözdekarargah yerleri ve mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefi imha ettiği, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 33 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

MSB’den yapılan açıklama şu şekilde:

Irak Kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan “Pençe Kartal-2 Harekatı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir.

40’tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA’ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev almıştır.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir.

İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.