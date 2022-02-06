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Siyasilerden acil şifalar mesajları

#Recep Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Koronavirüs
Siyasilerden acil şifalar mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan COVID-19 olduklarını açıkladılar. Açıklamanın ardından hem yurt içi hem de yurtdışındaki siyasiler ve liderlerden geçmiş olsun mesajları art arda geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omikron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamd olsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” dedi. İstanbul’dan Zonguldak’taki kalabalığa video bağlantısıyla seslenen Erdoğan, “Sizinle Zonguldak’ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş” demişti.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

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EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER KANCA BERABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Emine Erdoğan, “Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey’le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan, “Hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” mesajını paylaştı.

ÜLKE LİDERLERİNDEN TWEET’LER

Erdoğan’ın mesajı sonrasında yabancı ülkelerin liderlerinden de geçmiş olsun mesajları geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim, Pakistan Başkanı Imran Khan ve tüm liderlerin mesajlarına Erdoğan sosyal medyadan bizzat cevap verdi. Erdoğan’ın perşembe günü bir araya geldiği Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy de “Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” mesajını paylaştı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine acil şifalar diliyorum” mesajı paylaştı. Miçotakis’e, Erdoğan da İngilizce olarak, “İyi dilekleriniz için teşekkürler Sayın Başbakan. Eşim ve ben de size, ailenize ve Yunan halkına selamlarımızı gönderiyoruz” yanıtını verdi.

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ÇİRKİN MESAJLARA SORUŞTURMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyada yaptığı açıklamanın ardından, sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu paylaşımlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik re’sen soruşturma başlattı. (Ayşegül USTA)

SİYASETTE SICAK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tüm siyasi liderlerden geçmiş olsun mesajları geldi. Erdoğan ise liderlere bizzat tek tek teşekkür etti. Karşılıklı mesajlar siyasetteki gerginliği unutturdu.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye ‘geçmiş olsun’ dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak’tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

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‘DUALAR SİZİNLE’

Siyasilerden acil şifalar mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle ve kıymetli eşinizle...

Siyasilerden acil şifalar mesajları

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allahın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin, bu ümmetin duaları sizinle.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tweetini alıntılayarak, “Dualarımız sizlerle efendim” dedi.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. 

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Siyasilerden acil şifalar mesajları

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Toplantı çıkışında telefon eden Bahçeli, Erdoğan çiftine acil şifa dileğinde bulundu.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum.

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Siyasilerden acil şifalar mesajları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. COVID-19 ile mücadele eden tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileğimizi sunuyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umut ediyoruz. Şule ve Doğu Perinçek.

Siyasilerden acil şifalar mesajları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye acil şifalar dilerim.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Koronavirüs

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