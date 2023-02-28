Siyasilerden '28 Şubat' mesajları: Darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit vermedik, vermeyeceğiz

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"Postmodern darbe" olarak Türk siyasi tarihine geçen 28 Şubat sürecinin 26. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Hürriyetin esarete, demokrasinin vesayete teslim olmasını isteyenlerin alınlarından asla silinmeyecek bir utanç tarihi: 28 Şubat 1997. Faillerinin bin yıl ve ötesinde sürmesini arzu ettikleri zorba darbe düzeninin karanlığına karşı, Milletimizin inancı ve iradesinin gücüyle aydınlık galip gelmiştir.' dedi.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Bugün, yaşananların unutulmasının istenmesi, konuşulmaması ve hatta bir kaç özür kelimesiyle iyileşecek geçip gitmiş basit bir hata olarak görülmesi, Milletin hafızasını aslında hiç anlamayan bir zihniyetin yaklaşımıdır.

Gerçekleri reddedici bu yaklaşım, dönemin hayatları gasp edilen, işkence ve zulmü bizzat yaşayan insanlarımızı, 28 Şubat’ın çocuk yaştaki masumlarını bir kez daha aynı şiddetle yaralamakta, aynı travmayı tekrar tekrar onlara yaşatmaktadır.

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Bu insanlık suçunun tahribatı tamir edilemez ve ruhlardaki yaraları iyileşemez. Ancak gelecekte bir daha asla böylesi bir acının yaşanmaması için, hücrelerinde darbe kodlarını taşıyan anlayışa karşı, demokrasi mücadelesi hafızamızı daima diri tutmak en büyük gücümüzdür.

15 Temmuz’da Milletimizin iradesinin ve mücadelesinin ruhunda da bu güç vardır. Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin geleceğinin teminatı bizatihi Milletimizdir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 28 Şubat, bin yıldır bu topraklardaki tarihimize, medeniyetimize, inanç değerlerimize vurulmak istenen pranganın adıydı. "Sizi yok sayıyor ve size yeni bir bin yıl çiziyoruz." dediler. Milletimiz, sabrı ve cesaretiyle hesaplarını bozdu, sandıkta gereken cevabı verdi. Hamdolsun.

Millet iradesini yok sayan, tehdit eden, seçtiği hükümeti hedef alan, inancıyla yaşama hakkını gasp etmek isteyenlerin sonu daima aynı olacak, hak ettikleri karanlığa gömüleceklerdir.

Milletimizin egemenliği, hakları, inancı, geleceği ve demokrasimiz için asla vazgeçmeyeceğimiz mücadelemizle; geçmişten bugüne darbe girişimlerinin ve darbe zihniyetinin daima karşısında onurla duran gençlerimizi, kadınlarımızı her bir insanımızı şükranla, hürmetle selamlıyorum.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: DARBECİ ZİHNİYETE HİÇBİR ZAMAN GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bin yıl sürecek dediler, milletin iradesini hesaba katmadılar… 28 Şubat sadece demokrasiye değil tarihimiz ve medeniyetimize de sürülen kara bir lekedir. Darbeci zihniyete hiçbir zaman geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bir daha tekrarlanmaması için de asla unutmayacağız.' açıklamasında bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ: BÖYLE MÜDAHALELERE ASLA İZİN VERMEYECEKTİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, '28 Şubat'ta millet iradesine karşı "topyekûn savaş" ilan eden bir takım "seçkinler zümresi" hukuku ve insanlığı ayaklar altına almış, bu zulmü bin yıl sürdürmek istemişlerdi. 28 Şubat darbesinin karşısında kararlı ve dik duruşuyla direnen milletimiz her zaman kendi istikametini kendisi belirlemiştir. 28 Şubat'ı tarihin çöpülüğüne atan aziz milletimiz bir daha böyle müdahalelere asla izin vermeyecektir.' ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ne 28 Şubat’ı ne de o dönemde yaşatılan zulmü unutmadık. Artık hiçbir vatandaşımızın inancından, kılık kıyafetinden ve düşüncesinden ötürü ayrımcılığa maruz kalmadığı bir Türkiye var. Çok şükür…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 28 Şubat, bin yıldır bu topraklardaki tarihimize, medeniyetimize, inanç değerlerimize vurulmak istenen pranganın adıydı. "Sizi yok sayıyor ve size yeni bir bin yıl çiziyoruz." dediler. Milletimiz, sabrı ve cesaretiyle hesaplarını bozdu, sandıkta gereken cevabı verdi. Hamdolsun.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Milletimizin iradesine zincir vurup Türkiye'de istikrarsızlığı beslemeye çalışan vesayet anlayışı, 28 Şubat 1997’de bir kez daha ortaya çıkmıştır.

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“Bin yıl sürecek” diyenlere en büyük cevabı, AK Parti’yi iktidara getirerek milletimiz vermiştir.15 Temmuz’da yine milletimizin desteği ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla darbe sevdalıları tarihin tozlu raflarındaki yerini almıştır. Darbecilerin yaşattığı acıları, ortaya çıkardığı karanlık tabloyu unutmadık; unutmayacağız.