Siyasilerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı. Bakan ve siyasilerin 19 Mayıs mesajları şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

Türk milletinin emperyalist güçlere karşı birlik içinde kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gün 19 Mayıs'tır. Bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kurtuluş savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Millî Mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihin gençlerimize armağan edilmiş olması, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır.” ifadesini kullandı.

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ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Kurtuluş mücadelesinin Başkomutanı ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi saygı,rahmet ve dua ile anıyorum.

Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar diliyorum.

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AİLE BAKANI DERYA YANIK:

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesini bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Büyük Türkiye için vermeye devam ediyoruz.

Gençliğimize ithaf edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

Türk gençliğine inanıyoruz, güveniyoruz.

Tarihimizden aldığımız güçle, 19 Mayıs ruhunu yaşatarak Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Bağımsızlık mücadelemizin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

İstiklâl ve hürriyet uğruna verdiğimiz Milli Mücadelenin ilk adımını attığımız #19Mayıs'ın gururunu yaşıyoruz.

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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

ENERJİ TABİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ:



Milli Mücadele ruhu devam ediyor. Türkiye Yüzyılı’nı biz başlattık, gençlerimiz bayrağı devralacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ:



Cumhuriyetimizin 100. yılında bu vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

Başta Millî Kurtuluş Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Bandırma Vapuru’nun 19 Mayıs 1919’daki tüm yolcularını, Kurtuluş Savaşı’ndan ve bu ülkenin tüm zorluklarından zaferle çıkmamıza vesile olan gelmiş geçmiş tüm Şehit ve Gazilerimizi, o güzel gençlerimizi, rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin ve tüm gençlerimizin

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı cân-ı gönülden kutluyorum

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER:

"Başöğretmen'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün En Büyük Eseri Olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Genç Evlatları,

19 Mayıs; bağımsızlığından vazgeçmeyen, "İlle de hürriyet!" diyerek zulme başkaldıran bir büyük milletin kurtuluşa attığı ilk adımdır. Mukaddes bir yola çıkmadan önce çekilen derin bir nefestir 19 Mayıs. Her yaştan gencin dilindeki umut dolu türküdür. Yanındaki yılın adı değişse de 19 Mayıs, manası bu aziz vatan için aynı kalacak bir nirengi noktasıdır.

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Sizler o manayı ve hürriyet ateşini bugün bilimin ve aklın ışığına, kültür ve sanatın iyileştirici ufkuna, ortak değerlerimizin birleştirici ruhuna dönüştürecek; her ne iş yapıyorsanız o alanda yorulmaksızın çalışıp üretecek; ülkemiz ve insanlık için daima her şeyin en faydalısını yapma gayretinde olacaksınız. 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere aynı heyecanla taşıyacak olanlar sizlersiniz. Buna inancımız tamdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı meşalenin aydınlığında, onu ve fikirlerini özümseyerek yolunuzu çizecek ve bu ülkeyi müreffeh yarınlara sizler ulaştıracaksınız. Asırlardır bağımsız yaşadığımız, her köşesinde ecdadımızdan bir parça olan bu kutsal topraklar, ilelebet milletimizin geleceğine yani sizlere emanettir...

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Millî Eğitim Bakanlığı olarak gücünü tarihinden alan, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış bilinçli gençler yetiştirmek, öncelikli görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan toprağına düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten duygularımla kutluyorum."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

19 MAYIS 1919, istikbalimize yön verdiğimiz gün. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize armağan ettiği bu günü, Millî Mücadelenin 104. yılında, Türkiye Yüzyılının eşiğinde kutluyor, başta Atatürk olmak üzere, bütün millî mücadele.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Türk gençliğini tebrik ediyor, birlikte çok daha güçlü olduğumuzu ifade ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: "Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."



Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!