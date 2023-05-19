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19 Mayıs 1919'un 104'üncü yılı... Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de

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#19 Mayıs#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
19 Mayıs 1919un 104üncü yılı... Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabirde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 09:41

Türk milletinin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta coşkulu kutlamalar düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilden gelen gençler ve beraberindeki heyet ile Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine gençlerle birlikte çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Kasapoğlu ve gençler daha sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu:

Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun’a çıkışınız ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale savaşlarında muharebelerinde bulan ateş Samsun’a 19 Mayıs’ta ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi. Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı’nın eşiğindedir.

Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz.

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İşaret ettiğiniz muhasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda sporda da pek çok başarı elde ettik. Bu başarılar milletimiz için büyük bir umut vesilesidir. Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum.

19 Mayıs 1919un 104üncü yılı... Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabirde

Gençlerimizin önünü her alanda açmaya devam edeceğiz. Adalet anlayışı ile güçlü bir gençliğimiz var. Ben bu özel günde tüm milletimizin, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Yarınlar gençliğimiz ile daha aydınlık olacak.

19 Mayıs 1919un 104üncü yılı... Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabirde

Her yıl 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan 'Gençlik Haftası' ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği etkinliklerle tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, ülke genelinde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde, kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinlikle, '#HEPYAŞIMIZ19' temasıyla kutluyor.

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Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun’da kutlandı. 24 Mayıs 1935’te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazandı. Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında her yıl yapılmasını teklif etti.

19 Mayıs 1919un 104üncü yılı... Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabirde

Kongrede oylanan bu öneri kabul edildi ve Atatürk’ün de onayıyla yasalaştı. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı. 1981 yılı Atatürk Yılı olarak kabul ve ilan edildi.

Kutlamalar kapsamında “Gençlik ve Spor Bayramı’nın adı da “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirildi.

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