Siyasiler tek ses oldu: Bu vebali daha fazla taşımayalım

BÜTÇEDEN SONRA...

Ceyda Bölünmez Çankırı (AK Parti İzmir Milletvekili): İnşallah, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis’e gelecek ilk yasalardan biri bu olacak. Ben kendi adıma söyleyeyim, bir anne, bir hayvansever olarak, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu konuda bütün milletvekillerimizin de aynı hassasiyeti gösterdiklerine inanıyorum. Yine inanıyorum ki, diğer partiler de bu konuya aynı şekilde yaklaşacak ve Meclis’ten hepimizin ortak kararıyla en hızlı geçecek yasalardan biri bu olacaktır.

GÜÇLÜ İRADE VAR

İrfan Kartal (AK Parti Van Milletvekili): Biz, dünyada var olan bütün hakların tanınmasından yanayız. Hayvan hakları da bir haktır. Kimsenin bu konudaki bir düzenlemeye karşı çıkacağını da sanmıyorum. Bu konudaki gecikme olsa olsa, nasıl olsa hayvanların dili yok, onlar talep etmiyor diye oluyor olabilir. Ama bizim dilimiz var. Bu hakkı bizim vermemiz lazım. Zaten bu konuda güçlü bir irade de var, ben bu yasanın bütçe görüşmelerinden sonra çıkacağını tahmin ediyorum.

NEYİ BEKLİYORUZ

Ali Öztunç (CHP Genel Başkan Yardımcısı): Tüm toplumsal kesimlerin üzerinde uzlaşabileceği nadir alanlardan biri hayvan hakları. TBMM’de tüm partiler bir araya geldi, komisyon kuruldu. Komisyonun raporu tüm partilerce kabul edildi. Bu derece toplumsal uzlaşının sağlandığı ve dört gözle beklenen Hayvan Hakları Yasası halen neden TBMM gündemine gelmiyor? Neyi bekliyoruz? Bu vebali daha fazla taşımayalım.

SUÇ SAYILMALI?

Burhanettin Bulut (CHP Adana Milletvekili): Bu dünyayı paylaştığımız hayvanlara karşı işlenen vahşetin, şiddetin cürüm olmaktan çıkarılıp Türk Ceza Kanunu’nda suç kapsamına alınması gerekiyor. Çünkü hayvanlar ‘can’ olarak değil ‘mal’ olarak değerlendiriliyor.

YANLARINA KALIYOR

Yücel Bulut (MHP Tokat Milletvekili): Hayvan Hakları Yasası bir an önce kanunlaşmalıdır. Hemen her gün yürekleri sızlatan hayvanlara işkence ve kötü muameleyi gözler önüne seren bir vaka ile karşılaşıyoruz. Yaptırım yokluğu nedeniyle bu sadistçe davranışları yapan canilerin yaptıkları yanlarına kalıyor.

PARTİLER ÜSTÜ

Arzu Önşen (İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı): Hayvan hakları partiler üstü bir şey. Çok daha radikal kanunlar çıkarmamız gerekir. Bacakları kırıldı diye ayakları kesilen köpek olabilir mi? Bunu yaptıktan sonra mala zarar verme diye bir kaç bin TL ceza ile vahşetten kurtulabilir mi? Sahipli hayvanları, sahiplerininin TC kimlik numaralarına entegre etmek lazım. Bunlar da devletin hayvanları olmalı ki insanlar bu tarz vahşeti yapmasınlar.

ZALİMLİK YAPILAMAZ

Ömer Faruk Gergerlioğlu (HDP Kocaeli Milletvekili): Şu anda bu zalimce işkenceyi yapan insanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’na göre ağır bir ceza verecek bir yasa maalesef yok. Bu olsun, bu zalimlikler yapılamaz.