Siyasi partilerde bağış tartışması

Haberin Devamı

Bağışlar, Siyasi Partiler Kanunu’nun “Bağışlar” ile ilgili 66’ncı maddesi ile düzenleniyor. Partilere yapılacak bağışın üst limitinin mevzuata göre 2024 yılı için 351 bin 134 TL olarak belirlendiği görülürken, genel merkezlerin bu konu ile ilgili özel web sayfaları oluşturarak kredi kartı veya havale üzerinden 25 TL’den başlayan rakamlarda bağış kabul ettikleri ortaya çıktı.

BAKAN TUNÇ: BAĞIŞIN ŞEKLİ BELLİDİR

Görüntülerden sonra ilk değerlendirmelerden biri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını vurgulayan Tunç, özetle şunları kaydetti: “Siyasi Partiler Kanunu’na göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Eğer bir suç ve kara para, suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. Artık çağımız banka hesabıyla paraların gönderildiği bir çağdayız.”

Haberin Devamı

CHP’Lİ ÇELİK: BAZILARI BANKA İSTEMİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şunları söyledi: “Bir kampanya düzenlendi: ‘Bir tuğla da sen koy.’ Kimimiz gittik banka yoluyla bağışta bulunduk. Ama bazı insanlar banka yoluyla bağışta bulunmak istemiyorlar. Özellikle işinsanları. Elden de bağış yapabiliyorlar.”

HUKUKÇU ULUSOY: BELGELİ OLMALI

Hukukçu Prof. Dr. Erol Ulusoy da şunları aktardı: “Siyasi partiler 5 milyona kadar harcamalarını makbuz ve faturalandırmak zorunda değildir. 5 milyon lirayı aşan bir ödeme belgelendirilmelidir.”

2024 YILINDA ÜST LİMİT 351 BİN

Siyasi partilerin büyük bir çoğunluğu bağışları web portalları üzerinden topluyor.

* ‘Bağış yapın’ bölümünde ‘kredi kartı’ veya ‘havale/EFT’ olmak üzere iki bağış seçeneği sunuluyor.

* Kredi kartı ile bağışta ‘10’, ‘25’, ‘50’, ‘100’, ‘200’, ‘300’, ‘500’, ‘1000’, ‘2500’, ‘5000’ TL seçenekleri ile ödeme şablonları oluşturulmuş durumda.

* Daha fazla yardım yapmak isteyenler için de miktarını kendi girebilecekleri şablonlar da mevcut.

* EFT /havale ile yapılan gönderimlerde açıklama alanına ‘bağış’ yazılması gerektiği vurgulanıyor.

Haberin Devamı

* Web sayfasının bağış bölümünde not düşülerek yapılacak en üst yardım miktarı da aktarılıyor. Vatandaşa “Siyasi partilere yapılacak bağışların üst limiti, ilgili mevzuata göre 2024 yılı için kişi başı 351 bin 134.32 TL olarak belirlenmiştir” bilgilendirmesi yapılıyor.

* Bu üst limitin sınırı kanun ile her yıl yeniden çiziliyor. 2023’de en üst limit kişi başı 221 bin 591.95 TL olmuştu.