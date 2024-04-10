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Siyasi partiler yarın bayramlaşacak... AK Parti 8, MHP 4, CHP 15 partiyi kabul edecek

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#Bayram#Ramazan Bayramı#Bayramlaşma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 12:32

Siyasi partiler bayramın ikinci günü bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirecek. Peki hangi parti, hangi partilerle görüşecek? Ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan paylaştı.

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Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da siyasi partiler bayramın ikinci günü bayramlaşma ziyareti gerçekleştirecek. Partilerin bayramlaşma programını CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan paylaştı. Arda Erdoğan'ın anlattıkları şöyle:

EN FAZLA KABULÜ CHP YAPACAK

AK Parti 8, CHP 15, MHP ise 4 siyasi partiyle bayramlaşacak. Bayram geleneğidir başkent Ankara'da. Bayramlaşma mesaisi yarın sabah 9.00'da başlayacak. Öğleden sonra saatlerine kadar bu mesainin uzaması bekleniyor. AK Parti heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlık edecek. CHP'deki kabul heyetinin başında CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka olacak. MHP'nin kabul heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlık edecek.

AK Parti'yi CHP, MHP, Hüda Par, Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ziyaret edecek.

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MHP'yi DSP, AK Parti, Yeniden Refah ve CHP ziyaret edecek.

CHP'yi AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah, BTP ve Zafer Partisi ziyaret edecek.

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#Bayram#Ramazan Bayramı#Bayramlaşma

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