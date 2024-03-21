×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Siyasi parti broşürü kavgasında kardeşlerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Broşür#Kavga
Siyasi parti broşürü kavgasında kardeşlerden 1i öldü, diğeri yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 16:15

Antalya'da, siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, kardeşler Haktan Faik Çoban (21) ve Burak Devran Çoban’a (27) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Haktan Faik Çoban yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP’nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban’ı sedyeye alırken, ağabeyini ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Haktan Faik Çoban kurtarılamadı.

 

Haberin Devamı

Siyasi parti broşürü kavgasında kardeşlerden 1i öldü, diğeri yaralandı

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü. Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

Siyasi parti broşürü kavgasında kardeşlerden 1i öldü, diğeri yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Broşür#Kavga

BAKMADAN GEÇME!