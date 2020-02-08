Siyasetin film karakteri: Matrix Hasan

Hasan Çelik’in maceraları, halen siyaset kulislerinde kahkahalar eşliğinde anlatılıyor. Muşlu Çelik’in siyasi figüre dönüşmesi, ilk olarak DTP’nin Balgat’taki genel merkezine adaylık başvurusu yapmaya geldiğinde, bekleme odasına muska yerleştirmesiyle başladı.

“Sen ne yapıyorsun?” diye soranlara, “Adaylık muskası yazdırdım, ‘Bunu partiye koy, kesin adaysın’ dediler” diye kendini savundu.



KONUŞTUĞU GİBİ OKUNUR!



Rıfat Başaran’ın aktardığına göre Matrix Hasan için genel veya yerel seçim fark etmedi, ne zaman seçim olsa başvuru yapmaya devam etti. Şansını daha sonra kurulan BDP’de de deneyen Hasan Çelik, bu kez ilginç kartvizitiyle dikkat çekti. Fotoğraflı kartvizit bastıran Çelik, “İlk ZAFER Halkındir. Son-ZAFER HALK’ın OLECAKTır MUJDE” yazdırdı. “Konuştuğu gibi okunan aday adayı” diye esprilere konu oldu.

Partinin adı değişse de Hasan Çelik vazgeçmedi, çektirdiği videolarla sosyal medyada fenomen oldu.



Ve son yerel seçimlerde amacına ulaştı, ilk kez adaylığı kabul edildi. Muş’un küçük bir beldesine aday gösterilen Hasan Çelik, 10 yıllık bir maceradan sonra amacına ulaştı. Ama bu kez Ankara’da kötü bir sürprizle karşılaştı.



HDP’nin “iki eşi olanların aday olamayacağı” ilkesine takıldı. Matrix Hasan, bunu bile bile niye aday olduğunu soranlara, “İyi de ben iki eşli değilim ki, üç eşliyim” dedi.

DOKTOR VEKİLİN SINAV HEYECANI

AK Parti’nin doktor vekillerinden olan İsmail Güneş, bundan sonra arkadaşlarının sadece kulak-burun-boğaz sorunlarını değil, hukuksal sorunlarını da çözecek. Siyasetten önce kulak-burun-boğaz uzmanı olan, Uşak’ta başhekimlik yapan Güneş, bugünlerde harıl harıl ders çalışıyor.









İşi o kadar ciddiye alıyor ki, tüm kitaplarını, kalemini, not kâğıtlarını yanına alıp gece geç saatlere kadar süren genel kurul görüşmelerinde test çözüyor.



Rıza Özel’in objektifine takılan Güneş, siyasi olayları daha iyi yorumlamak adına hukuk eğitimi almak istediğini anlattı. Güneş, önlisans eğitimini adalet meslek yüksekokulunda tamamladı. Şimdi dikey geçiş sınavları için sürekli ders çalışıyor. Sınav temmuzda. “Siyasetteki her şey hukukla yakından ilişkili, yasa metinlerini daha iyi yorumluyorum şimdi. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak istemedim” diyen Güneş’e hak vermemek mümkün değil.