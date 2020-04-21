Siverek’te 1 mahalle karantinaya alındı

Siverek'e 40 kilometre mesafedeki 500 nüfuslu Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa kaldırıldığı hastanede yapılan kronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan mahalle sakini, hastanede tedaviye alınırken, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu dün yaptığı toplantıda Aşağı Beşyamaç Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararını verdi.

Karar doğrultusunda, jandarma ekipleri, mahalleyi barikat kurarak, giriş-çıkışa kapattı. Koruyucu tulum giyen ve maske ile eldiven takan jandarma görevlileri, kontrol noktasından geçişlere izin vermiyor. Siverek İlçe Belediyesi tarafından dezenfektan gönderilen mahallede, vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Şekerli ve Böğürtlen Mahalleleri'nin de karantinada olduğu ilçede, 3 binada da karantina uygulaması devam ediyor.



KİLİS’TE, BİR MEZRA KARANTİNAYA ALINDI

KİLİS'te, pozitif vaka görülmesi üzerine Yamaç Beşenli mezrası, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

Kilis merkeze bağlı Beşenli Köyünün Yamaç Beşenli mezrasında oturan bir kişinin rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimliği açıklanmayan hasta tedaviye alınırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mezrada yaşayanların koronavirüs teşhisi konan kişi ile teması nedeniyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından jandarma personelleri, mezranın giriş ve çıkışını bariyerlerle kapattı. Koruyucu tulum, maske ve eldiven takan jandarmalar, mezraya gelmek isteyen ya da ayrılmak isteyenlere izin vermiyor. Mezrada yaşayanların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.