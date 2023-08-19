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Sivas'ta korkunç cinayet: Eniştesini ve yeğenini öldürmek için pusu kurdu

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#Sivas#Kangal#Cinayet
Sivasta korkunç cinayet: Eniştesini ve yeğenini öldürmek için pusu kurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 16:12

Sivas'ın Kangal ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile onun oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeği ile öldürüp kaçan Ali K.’nin (62) saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olay yerinden bir motosikletle kaçan Ali K.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali K. önüne çıkarak, yanındaki av tüfeği ile ateş açtı. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrilirken, Hüseyin Ercan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ali K. daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek onu da tüfekle vurarak öldürdü.

MOTOSİKLETLE ARAZİYE KAÇTI

Şüpheli Ali K.'nin, saldırıyı planlı olarak gerçekleştirdiği belirlendi. Eniştesi ve yeğeni ile tarla ekimi konusunda bir süredir anlaşmazlık yaşayan Ali K.'nin, tarla biçmeye giden baba ve oğlu takip ettiği, bir ağacın dibinde pusuya yattığı, traktörle buğday taşıyan Hüseyin Ercan'ın aniden önüne çıkıp tüfekle ateş açtığı, ardından da tarlaya gidip Ali Rıza Ercan'ı öldürdüğü saptandı. Şüphelinin olay yerinden bir motosikletle kaçtığı öğrenildi. Şüphelinin kaçtığı yöne doğru dün ve bugün yapılan aramalardan henüz bir sonuç alınamadı. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

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CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Olay sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen Ali Rıza Ercan ve oğlu Hüseyin Ercan'ın cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Köye götürülen cenazeler burada toprağa verildi.

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#Sivas#Kangal#Cinayet

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