MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSivas'ta kar yağışı! 109 yerleşim yeri yolu kapalı
GeriGündem Sivas'ta kar yağışı! 109 yerleşim yeri yolu kapalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Sivas'ta kar yağışı! 109 yerleşim yeri yolu kapalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivas'ta kar yağışı! 109 yerleşim yeri yolu kapalı
Abone Olgoogle-news

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda güzel görüntüler oluşurken, belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı, köy ve mezra gibi küçük yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 109 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalara başladı.

Sivasta kar yağışı 109 yerleşim yeri yolu kapalı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi