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Sivas'ta ilginç olay! 'Daha iyi ilgi görmek istiyorum' deyip dolandırdı... 'İyi niyetimizin kurbanı olduk'

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#Sivas#Kuaför#Dolandırıcılık
Sivasta ilginç olay Daha iyi ilgi görmek istiyorum deyip dolandırdı... İyi niyetimizin kurbanı olduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 11:39

Sivas'ta B.Y, Ramazan Bayramının arefe gününde kentte 17 yıldır kadın kuaförlüğü yapan Serkan Ceylan’ın (31) iş yerine gelerek kuaförlerden şikayetçi olduğunu ve ‘daha iyi ilgi görmek istiyorum’ deyip 6 bin liralık işlem yaptırdı. İddiaya göre B.Y., ücreti banka hesabına atacağını belirterek kuaförden ayrıldı. Paranın ödenmediğini fark eden Kuaför Ceylan ise karakola giderek şikayetçi oldu. B.Y.’nin kuafördeki geçirdiği zaman ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kuaför Serkan Ceylan, “Parayı gönderecekmiş gibi yapıp iş yerimizden ayrıldı. 6 saatlik bir emeğimiz vardı. Emeğimizin hakkı yenildi. İyi niyetimizin kurbanı olduk" dedi.

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Olay, 9 Nisan'da Örtülüpınar Mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan Serkan Ceylan'a ait kadın kuaför salonunda yaşandı. İddiaya göre, kuaför salonuna gelen B.Y., kentteki çeşitli kuaförlerden şikayetçi olduğunu ve 'daha iyi ilgi görmek istiyorum' deyip saçına 6 bin liralık işlem yaptırdı.

Sivasta ilginç olay Daha iyi ilgi görmek istiyorum deyip dolandırdı... İyi niyetimizin kurbanı olduk

Boya ve kaynak işlemi yaptıran B.Y., 6 saat süren işlemlerin ardından ücreti banka hesabına atacağını belirterek, kuaförden ayrıldı. Kuaför Serkan Ceylan ise daha sonra banka hesabını kontrol ettiğinde paranın ödenmediğini fark etti. Kuaför Ceylan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. B.Y.'nin kuafördeki geçirdiği zaman ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sivasta ilginç olay Daha iyi ilgi görmek istiyorum deyip dolandırdı... İyi niyetimizin kurbanı olduk

'İYİ NİYETİMİZİN KURBANI OLDUK'

Bayram öncesi iş yerinde yoğunluk yaşadıklarını söyleyen kuaför Serkan Ceylan, "Bayram yoğunluğunda bir müşterimize işlem yaptık. Boya ve kaynak işlemi gerçekleştirdik ve ücretini banka hesabımıza atacağını söyleyip salonumuzdan çıktı.

Sivasta ilginç olay Daha iyi ilgi görmek istiyorum deyip dolandırdı... İyi niyetimizin kurbanı olduk

Boya ve kaynak işlemi 6 saat süren bir işlem. Biz bu nedenle diğer müşterilerimizle ilgilenemedik. Birde bize başka bir kuaförden şikayetçi olduğunu ve daha iyi ilgi istediğini söyledi. Bizde gereken özeni gösterdik. Parayı gönderecekmiş gibi yapıp iş yerimizden ayrıldı. 6 saatlik bir emeğimiz vardı. Emeğimizin hakkı yenildi. İyi niyetimizin kurbanı olduk" dedi. 

Sivasta ilginç olay Daha iyi ilgi görmek istiyorum deyip dolandırdı... İyi niyetimizin kurbanı olduk

 

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#Sivas#Kuaför#Dolandırıcılık

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