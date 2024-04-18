Sivas'ta ilginç olay! 'Daha iyi ilgi görmek istiyorum' deyip dolandırdı... 'İyi niyetimizin kurbanı olduk'

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Olay, 9 Nisan'da Örtülüpınar Mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan Serkan Ceylan'a ait kadın kuaför salonunda yaşandı. İddiaya göre, kuaför salonuna gelen B.Y., kentteki çeşitli kuaförlerden şikayetçi olduğunu ve 'daha iyi ilgi görmek istiyorum' deyip saçına 6 bin liralık işlem yaptırdı.

Boya ve kaynak işlemi yaptıran B.Y., 6 saat süren işlemlerin ardından ücreti banka hesabına atacağını belirterek, kuaförden ayrıldı. Kuaför Serkan Ceylan ise daha sonra banka hesabını kontrol ettiğinde paranın ödenmediğini fark etti. Kuaför Ceylan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. B.Y.'nin kuafördeki geçirdiği zaman ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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'İYİ NİYETİMİZİN KURBANI OLDUK'

Bayram öncesi iş yerinde yoğunluk yaşadıklarını söyleyen kuaför Serkan Ceylan, "Bayram yoğunluğunda bir müşterimize işlem yaptık. Boya ve kaynak işlemi gerçekleştirdik ve ücretini banka hesabımıza atacağını söyleyip salonumuzdan çıktı.

Boya ve kaynak işlemi 6 saat süren bir işlem. Biz bu nedenle diğer müşterilerimizle ilgilenemedik. Birde bize başka bir kuaförden şikayetçi olduğunu ve daha iyi ilgi istediğini söyledi. Bizde gereken özeni gösterdik. Parayı gönderecekmiş gibi yapıp iş yerimizden ayrıldı. 6 saatlik bir emeğimiz vardı. Emeğimizin hakkı yenildi. İyi niyetimizin kurbanı olduk" dedi.