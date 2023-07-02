Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma

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Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesiyle; 33 aydın, 2 otel görevlisi ile olaylara karışan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Olayların 30'uncu yılında anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Kentteki ilk anma programı, valilikçe yapıldı. Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Koç, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bırakarak, dua etti.

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Burada konuşan Sivas Valisi Şimşek, "Bugün, 2 Temmuz. Bundan tam 30 yıl önce, bu mekanda yaşanan acı olayın yıl dönümü. Bizler de bu vesileyle bu mekana gelerek, burada hayatını kaybeden canlar için karanfil bıraktık. Dua ettik, Allah'tan rahmet diledik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah, rahmet eylesin inşallah. Tabii bu acı hepimizin ortak acısı. Tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin acısı. Burada hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını her birimiz yüreğimizde hissediyoruz. Ve hep hissedeceğiz ve bundan sonra da bu tür müessif olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeyi, birbirimize daha da yakınlaşmalıyız. Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki; aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasınlar. Yüzyıllardır bu topraklar hep barış ve hoşgörü toprakları olmuştur. Hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun insanlar, bir arada kardeşçe yan yana yaşamışlardır. Yine bu toprakların sesi olmuş, bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere hep barış, hoşgörü ve sevgi mesajları vermişlerdir ve hep bu öğütlerde bulunmuşlardır. İnşallah bu mesajlarını doğru algılayıp, bizler de o yönde adımlar atacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Sevgi ve hoşgörü iklimini tekrar inşa edeceğiz ve hep diri tutacağız. İnşallah Bizlerden sonraki nesillere barış dolu, sevgi dolu bir dünya bırakmış olacağız" dedi.