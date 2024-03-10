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Sivas güne karla uyandı: Ocakta kar yağmadı, Martta yağdı

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#Sivas#Kar#Mart
Sivas güne karla uyandı: Ocakta kar yağmadı, Martta yağdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 11:01

Sivas'ta ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözü gerçek oldu. Şehir güne beyaz örtüyle uyandı.

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Hava sıcaklıklarının düştüğü Sivas’ta dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaşınca hayrete düştü. Havanın ısınmasıyla kar erimeye başladı. Vatandaşlar ise ocak ayında yağmayan karın mart ayında yağdığını söyledi.

“OCAKTA KAR YAĞMADI, MARTTA YAĞDI”

Burak Seçil, karın bereket olduğunu ifade ederek, “Bu zamanda kar yağmazdı, bu zamanda da yağmaya başladı. Ocakta kar yağmadı, martta kar yağdı” dedi.

Sivas güne karla uyandı: Ocakta kar yağmadı, Martta yağdı

“SİVAS’A BU SENE HİÇ KAR YAĞMADI”

Abdürrezzak Öztürk de Sivas’a bu sene hiç kar yağmadığını söyleyerek, “Atalarımızın bir ifadesi var ‘Mart kapıdan baktırır, kazman kürek yaktırır.’ Bugün Mart ayının 10’unda sabah kalktık ki 2 santimlik kar vardı. Sivas’ta bir su sorunumuz vardı. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin bu sorunu çözdü. Tabi kar da yağarsa Tavra deresinden gelen su için iyi olur” diye konuştu.

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#Sivas#Kar#Mart

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