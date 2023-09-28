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Site içindeki silahlı saldırı kamerada! Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

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#Antalya#Alanya#Site
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 10:09

Antalya’nın Alanya ilçesinde kiracı, site içerisinde güneş gözlüklü ve şapkalı bir kişi tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Alanya Kestel Mahallesi Kestel Sun Sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Zafer Kipman'ın sağ bacağından vurularak acı içerisinde yardım istediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen Kipman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Site içindeki silahlı saldırı kamerada Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

OLAY ANI KAMERADA

İzleyenleri şoke eden olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zafer Kipman adlı vatandaşın koşarak bir aracın arkasına sakladı. Ardından ise geri çıkması ve elinde silahlı kişi ile karşılaşması bir oldu. Şapkalı ve güneş gözlüklü olduğu görülen şahıs tabanca ile Kipman’ın ayağına doğru ateş etti. Ardından ise kaçtı. Kipman'ın tedavisinin ardından ifadesi için Alanya Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.

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#Antalya#Alanya#Site

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