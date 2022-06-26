Site havuzundan hastalık bulaşırsa... Dikkat: Tazminat ödeyebilir

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Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu üyeleri, yaz ile birlikte site ve otellerin yüzme havuzlarının temizlik ve denetimi hakkında rapor hazırladı. Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut moderatörlüğündeki toplantının ardından hazırlanan 'Havuzların Temizliği ve Denetimi' adlı raporda, yüzme havuzlarından bulaşabilecek hastalıklara dikkat çekildi.



'SORUMLULUK SİTE YÖNETİMİNDE'



Raporda, lejyonella, sarılık ve mantar gibi birçok hastalığın havuzdan geçebileceği vurgulandı. Havuz denetiminin öneminin anlatılan raporda, otel havuzlarının Sağlık Bakanlığı'nca denetlendiği belirtildi. Ticari amaçlı kullanılmayan site, konut havuzlarının denetiminin bakanlık ve belediye sorumluluğunda olmadığı aktarılan raporda, şu görüşlere yer verildi: