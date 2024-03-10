Sistemdeki açığı bulup 27 milyon liralık vurgun yaptılar! 32 şüpheli gözaltına alındı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanarak 27 Milyon lira dolandıran şüpheliler ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda HTS ve finansal hesap analizi sonucunda konu ile alakalı toplam 30 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir’de 5 Mart Salı günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, 23 cep telefonu, 21 sim kart, 4 hard disk, 2 hafıza kartı ile 2 dizüstü bilgisayara el konuldu. 32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine getirildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.