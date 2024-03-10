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Sistemdeki açığı bulup 27 milyon liralık vurgun yaptılar! 32 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Operasyon#Şebeke
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 12:06

Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanarak 27 Milyon liralık dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren bir ödeme kuruluşunun sistemlerinde bulunan bir açıktan faydalanarak 27 Milyon lira dolandıran şüpheliler ile ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda HTS ve finansal hesap analizi sonucunda konu ile alakalı toplam 30 şüpheli tespit edildi.

Sistemdeki açığı bulup 27 milyon liralık vurgun yaptılar 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli Yalova, Eskişehir, Ağrı, Antalya, Hatay, Van, Ankara, Siirt, Ordu, Konya, Bursa ve İzmir’de 5 Mart Salı günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, 23 cep telefonu, 21 sim kart, 4 hard disk, 2 hafıza kartı ile 2 dizüstü bilgisayara el konuldu. 32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine getirildi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Dolandırıcılık#Operasyon#Şebeke

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