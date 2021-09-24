Sistem arayışında tasarım sıkıntısı... Hangisi: PS, GPS, İGPS, GPS-T, CHS!

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA KAZANI

İYİLEŞTİRİLMİŞ GPS

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Eski sisteme (PS) dönülme talebimiz yok, ondan biz de şikâyetçiydik” demişti. CHP’nin çalışması Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-GPS.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları ise özellikle “İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-İGPS” kavramını vurguluyorlar.

Bu sırada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhurbaşkanı adayının PS’ye geçiş için “imzalı taahhüt altına alınmasını” talep etti. Bunun üzerine sosyal medyada “taahhütlü GPS” nitelemesinden “GPS-T” kısaltması çıktı. Sorular da peşinden geldi:

“Kimse de çıkıp sormuyor ki GPS nedir? Pakete Cumhurbaşkanı’nı yeniden TBMM’nin seçmesi dahil mi? PS zayıf mı da güçlendiriyorsun?”

İNCE’NİN YOLU AYRI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bu arayışa başından beri dahil olmadı: “Böyle bir ortamda muhalefetin insanlara vaadi şu: Size geçici bir dönem vaat ediyoruz, 2 yıl sonra sizi tekrar seçime götüreceğiz. Allah aşkına bu nasıl siyaset anlayışıdır: ‘Biz bir araya geleceğiz, geçici bir dönem öneriyoruz!’ Biz yüzde 50 artı 1 almaya talibiz.”

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Şimdi 6 partinin gözü HDP’nin yaklaşımına çevrildi. Bu partinin 27 Eylül’de açıklayacağı Tutum Belgesi, arayışa katılıp katılmayacağını gösterecek.

BU DA RETWEET PROMOSYONU

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, sosyal medya etkileşimini promosyonla güçlendirdi. Twitter’daki gönderisini Retweet eden hemşehrilerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabını hediye edeceğini açıkladı. Vaat ettiği 58 sayısı çok aşılınca kitap sayısını 308’e çıkardı. Takipçilerini Buruciye Medresesi’nde ağırlayarak, sözünü yerine getirdi. Hesabından paylaştığı fotoğraflar da “dünya vatandaşları” konseptine uygundu.