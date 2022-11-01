Şişli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

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Şişli, Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen 3 kişi, sürücü Muhammet Tekin'i öldürdü. Saldırganlar araçtaki kadını da kendi otomobillerine bindirerek uzaklaştı. Olayı araştıran Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Tekin'i kaçırdığı öne sürülen B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Adresi tespit edilen ekipler, olayı gerçekleştiren eşi Emrullah K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.