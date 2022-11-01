Şişli'deki cinayetin sır perdesi aralandı! Kaçırılan kadın kurtarıldı, 3 kişi gözaltında

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Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Bu gelişme üzerine sabaha baskın yapan ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.