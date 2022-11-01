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Şişli'deki cinayetin sır perdesi aralandı! Kaçırılan kadın kurtarıldı, 3 kişi gözaltında

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#İstanbul#Şişli#Muhammet Tekin
Şişlideki cinayetin sır perdesi aralandı Kaçırılan kadın kurtarıldı, 3 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 13:11

İstanbul Şişli'de hareket halindeki otomobilin önünü kesilerek direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'in öldürülmesi ve yanındaki kadının kaçırılması olayında polis 3 kişiyi gözaltına alırken, kaçırılan kadın kurtarıldı. Muhammet Tekin'in kaçırdığı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü belirtildi.

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Gülbahar Mahallesi, Galataderesi Caddesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 EYR 630 plakalı otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürmüştü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Bu gelişme üzerine sabaha baskın yapan ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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#İstanbul#Şişli#Muhammet Tekin

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