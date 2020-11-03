Şişli'de iş yerlerinde koronavirüs denetimi

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri kafe ve lokantalarda koronavirüs denetimi yaptı. Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya gelen ekipler, işyerlerinin yasal mevzuatlara uyup uymadıklarını kontrol etti. Çalışanlar ve müşteriler ise sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.