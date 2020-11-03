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Hasan YILDIRIM -Cemal YURTTAŞ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Şişli'de iş yerlerinde koronavirüs denetimi

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Şişli'de iş yerlerinde koronavirüs denetimi
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ŞİŞLİ'de koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve lokantalar denetlendi. Denetimlerde sosyal mesafeye uyulması ve maske hakkında bilgi verildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri kafe ve lokantalarda koronavirüs denetimi yaptı. Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya gelen ekipler, işyerlerinin yasal mevzuatlara uyup uymadıklarını kontrol etti. Çalışanlar ve müşteriler ise sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıldı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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