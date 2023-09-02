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Şişli'de iş insanını tehdit ederek 49 bin Euro aldılar! 3 şüpheli operasyonla yakalandı

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#Şişli#İş İnsanı#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 10:47

İstanbul Şişli'de Azeri iş insanı Elshan R.'den tehditle 49 bin Euro alan 3 şüpheli operasyonla yakalanarak tutuklandı.

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 İstanbul Şişli'de 28 Ağustos'ta polise başvuran Azeri iş insanı Elshan R., iş yerine farklı zamanlarda gelen 3 kişinin başta yardım amaçlı, daha sonra kendisini koruma amaçlı sürekli para istediklerini, bir süre ödeme yaptığını ancak artık vermeyeceğini söyleyince şüphelilerin kendisini tehdit etmeye başladıklarını belirtti.

Bu tehditlerden korkarak şüphelilere 49 bin Euro ödeme yaptığını söyleyen Elshan R. "Ben yokken ofisime gelip silah teşhir ederek arama yapmışlar. Sanırım para aradılar. Daha sonra geleceklerini söyleyerek ayrılmışlar" dedi.

Şişlide iş insanını tehdit ederek 49 bin Euro aldılar 3 şüpheli operasyonla yakalandı

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İş insanının şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin ofise geldikleri sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şişlide iş insanını tehdit ederek 49 bin Euro aldılar 3 şüpheli operasyonla yakalandı

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Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Azerbaycanlı Ramzı A.(26), Gaytaran G.(27) ve Ilgar A.(40) şikayetle ilgili sorgulandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişlide iş insanını tehdit ederek 49 bin Euro aldılar 3 şüpheli operasyonla yakalandı

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#Şişli#İş İnsanı#Tehdit

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